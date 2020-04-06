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تعرف على خدمة الدعم النفسي المقدمة من وزارة الصحة لمرضى كورونا (إنفوجرافيك)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات الدعم النفسي للمواطنين أثناء فترات العزل المنزلي وكذلك للمصابين والمخالطين، موضحة أنه تم تدريب 150 متخصصًا في الصحة النفسية للدعم النفسي والرد على استفسارات الجمهور على صفحات الوزارة الرسمية وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة الوباء.

وتستعرض "الفجر" إمكانيات خدمة الدعم النفسي والتي جاءت كالأتي:


- يتلقى فريق الدعم النفسي اتصالات المواطنين على الخط الساخن ١٠٥

- تم تفعيل خطين آخرين هما ٠٨٠٠٨٨٨٧٠٠ و٠٢٢٠٨١٦٨٣١

- يتم إعادة الاتصال بالمواطن خلال ٢٤ ساعه من تاريخ الاتصال بواسطة فريق من الأطباء المتخصصين في كل من الدعم النفسي والدعم الاجتماعي.

- تشمل الخدمة أيضًا أعضاء الفرق الطبية داخل مستشفيات العزل.

- تشمل الخدمة التوعية بأن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة.

- يتم الإجابة عن استفسارات الجمهور حول كيفية التعامل مع الضغوطات المتزايدة.

ومن جانبه أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال المتحدث الإعلامي، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.


تعرف على خدمة الدعم النفسي المقدمة من وزارة الصحة لمرضى كورونا (إنفوجرافيك)
تعرف على خدمة الدعم النفسي المقدمة من وزارة الصحة لمرضى كورونا (إنفوجرافيك)

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