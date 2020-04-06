المحمدي: سأعتزل في الدوري الإنجليزي.. وأعتذر للجماهير المصرية بعد الإخفاق بأمم إفريقيا

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قدم أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي اعتذاره إلى الجماهير المصرية، عقب الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا 201 التي أقيمت في مصر العام الماضي.



وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية :" أعتذر للجماهير عن الاخفاق في كأس الأمم الأفريقية".



وأضاف :"مبحترمش أي مدرب بيكشف أسرار الفريق للإعلام".



وأشار :"حلم أي لاعب المشاركة في بطولة كبيرة مثل الأولمبياد، بس هتنازل عن الحلم ده للاعبين الصغار عشان ياخدوا فرصتهم".



وأوضح :"ساعتزل في الدوري الإنجليزي ان شاء الله، وأسعى إلى ذلك".