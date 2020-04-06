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المحمدي: سأعتزل في الدوري الإنجليزي.. وأعتذر للجماهير المصرية بعد الإخفاق بأمم إفريقيا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:00 م
المحمدي
المحمدي
علي نبوي
قدم أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي اعتذاره إلى الجماهير المصرية، عقب الإخفاق في بطولة أمم إفريقيا 201 التي أقيمت في مصر العام الماضي.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية :" أعتذر للجماهير عن الاخفاق في كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف :"مبحترمش أي مدرب بيكشف أسرار الفريق للإعلام".

وأشار :"حلم أي لاعب المشاركة في بطولة كبيرة مثل الأولمبياد، بس هتنازل عن الحلم ده للاعبين الصغار عشان ياخدوا فرصتهم".

وأوضح :"ساعتزل في الدوري الإنجليزي ان شاء الله، وأسعى إلى ذلك".

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مصر المحمدي ألفجر أستون فيلا

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