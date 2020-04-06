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أكاديمية الفنون تطلق أول مؤتمر فني على طريقة الأون لاين (فيديوهات)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:56 م
أكاديمية الفنون
أكاديمية الفنون
ريهام كمال

انطلق مساء اليوم، المؤتمر الدولى الثانى لأكاديمية الفنون "الفن الأفريقى أيقونة الإبداع الإنساني"، تحت عنوان "المرأة الأفريقية أيقونة القارة السمراء" على طريقة "الأون لاين".

يعتبر "الفن الإفريقي" هو أول مؤتمر فني يٌقام "أون لاين"، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتجدد المنتشر في دول العالم، ولمنع التجمعات البشرية والحفاظ على سلامة الجميع.

وقال دكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون في كلمته: "المرأة أيقونة الإبداع الإفريقي تحت هذا الشعار تٌقيم أكاديمية الفنون المؤتمر الدولي العلمي الثاني الذي تقيمه الأكاديمية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي.

وتابع: "من خلال هذا المؤتمر تُقدم الأكاديمية 68 بحث في كتاب من جزئين، بالإضافة إلى عروض فنية مبهرة من دول إفريقية مختلفة وهناك فاعليات عديدة على هامش ذلك.

وأضاف: "كل الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وافقت على إقامة المؤتمر وبثه "أون لاين" دعمًا لدور الأكاديمية الفني، خاصة أن العالم يتجه بقوة نحو طرق التعلم عن بُعد، مما يسهم في زيادة التواصل مع هذا المحفل العلمي".

وأضافت الدكتور غادة جبارة رئيس المؤتمر ونائب رئيس الأكاديمية في كلمتها: "يرسخ المؤتمر لضرورة التواصل مع الأكاديميين والفنانين في القارة الأفريقية للتعرف على ملامح الإبداع الأفريقي والثقافات الشعبية الأفريقية.

وتابعت: "الأكاديمية واكبت الظروف الحالية ليظل دورها موجودا رغم الأزمات التي تمر، وهو دور فني وأكاديمي يدفع بالخبراء والمتخصصين للساحة المصرية وسط قارتنا الأفريقية".

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