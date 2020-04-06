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بخبرة 50 سنة حكم.. الملكة إليزابيث تطمئن البريطانيين وتقود الحرب ضد "كورونا"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:02 م
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
أطلت الملكة إليزابيث على العالم بفيديو قصير، خرجت به على المملكة المتحدة "بريطانيا"، لتوجه رسائل هامة للشعب الإنجليزي، في ظل حالة الذعر التي تعم العالم إثر تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

ظهور الملكة إليزابيث

ووجهت الملكة إليزابيث حاكمة بريطانيا رسائل هامة للشعب البريطاني، مطمئنةً الجميع بشأن جائحة "كوورنا"، مؤكدةً على قدرة المملكة على تخطي هذه المحنة الكبيرة.

رسائل الملكة إليزابيث

وقالت الملكة إليزابيث إن الجميع يقوم بدوره داخل المملكة، وأن بريطانيا ستتمكن من هزيمة "كورونا" وتخطي هذه الحرب، والمضي قدمًا، للأمام كما تعودنا معًا.

توجيهات الملكة إليزابيث

ودعت الملكة إليزابيث في خطابها إلى الوحدة والتضافر والتمتع بروح التعاون، موجهة الشكر للجميع بشأن الالتزام بتوجيهات وإجراءات الحكومة الاحترازية من أجل الحد من تفشي الفيروس.

تفاؤل الملكة إليزابيث

وأعربت الملكة إليزابيث عن تفائلها الشديد، بأن المملكة ستتخطى هذه العقبة العالمية، معربةً أسفها على الضحايا الذين سقطوا إثر الإصابة بهذا الفيروس، وتوجهت بالشكر للعاملين الذي يعرضون أنفسهم للمخاطر من أجل اقيام بأعمالهم.

إصابة ابن الملكة إليزابيث

وأصيب تشارليز ولي عهد المملكة المتحدة في وقت سابق ما دفع إلى عزله، وسط تكهنات باحتمال إصابة الملكة إليزابيث بكورونا، نتيجة مخالطتها تشارليز وهو ما ثبت عدم صحته بظهورها الأخير.

خطاب الملكة إليزابيث

وتسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في إصابة الكثيري ببريطانيا لتتحذ الحكومة إجراءات وقائية، للحد من انتشار الفيروس برغم وفاة أكثر من 4934 إلى الآن، قبل ظهور الملكة إليزابيث.



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