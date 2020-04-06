أخبار برشلونة اليوم الإثنين 6 إبريل: حقيقة رحيل جريزمان.. الرد على أنباء انتقال ميسي إلى إنتر ميلان.. برشلونة يضحي بنجمي الفريق من أجل ضم المدافع الصخرة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 6 - 4 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 6 - 4 - 2020 :-





- برشلونة يُضحي بنجمي الفريق + المال للتعاقد مع رومانيولي

أشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن نادي برشلونة يرى بأن إليسيو رومانيولي سيكون حلا سحرياً للفريق في الخط الخلفي، وأبلغ نادي ميلان نظيره برشلونة بأن عليهم دفع 50 مليون يورو لضم مدافع الفريق، ويرى البارسا بأن بإمكانه ادخال أحد اللاعبان في هذة الصفقة (راكتيتش - رافينها) بالإضافة إلى المال.





- هبوط سعر مدافع برشلونة بسبب فيروس كورونا

قالت صحيفة بيلد الألمانية:"من الصعب ان يفعل نادي شالكه الألماني خيار شراء المدافع الشاب توديبو المعار من صفوف نادي برشلونة الاسباني والذي يبلغ قدره 25 مليون يورو وذالك بسبب الازمة المالية حاليا من انتشار فيروس كورونا"، وأضافت الصحيفة الألمانية الشهيرة أن احتمال تفعيل خيار شراء توديبو من برشلونة الاسباني بمبلغ قدره 25 مليون يورو + 5 مليون متغيرات قد أنخفض، بسبب الازمة المالية من انتشار فيروس كورونا بالعالم وان النادي الألماني سيطلب من البارسا ان يبقى توديبو إعارة لموسم آخر.





- ماركا تكشف ردة فعل برشلونة علي تهديد إنتر ميلان بشأن التعاقد مع ميسي

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية الشهيرة رد فعل إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني علي تهديد نادي إنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد مع النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة، وقالت صحيفة ماركا :" اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل️ ميسي لا يفكر في مغادرة الكامب نو حتي الاعتزال نهائيا بالإضافة إلي أن إدارة البارسا في طريقها لتجديد عقد الكابيتانو خلال الفترة المقبلة".





- كارثة كبرى.. برشلونة يخسر 130 مليون يورو!

مازالت أزمة فيروس كورونا تعصف بالأندية الأوروبية الكبري، وعلى رأسها برشلونة الإسباني، الذي كان يُعد من أكثر الأندية العالمية قوة من الناحية المالية، وما زاد الطين بلة توتر علاقة إدارة النادي مع لاعبيها على خلفية المفاوضات من أجل خفض الرواتب في ظل هذه الأزمة الخانقة، وتوقع النادي في الميزانية التي وضعها لموسم 2019-2020، ان يبلغ رقم أعماله 1,047 مليار يورو. لكن الواقع الذي فرضه "كوفيد-19"، وجعل من إسبانيا تسجل ثاني أعلى عدد من الوفيات عالميا بعد إيطاليا، قلب الأمور رأسا على عقب وأوقف الدوري المحلي مع تبقي 11 مرحلة على نهايته، ولتفادي الأسوأ على الصعيد المالي اتخذت إدارة النادي تدابير صارمة.





- برشلونة يرد على رحيل ميسي إلى إنتر ميلان

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن موراتي رئيس انتر ميلان السابق لم يستبعد توقيع النادي الإيطالي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، واشار رئيس إنتر ميلان الإيطالي السابق إلى أن هناك مفاوضات حول تعاقد البرسا مع لوتارو مارتينيز ويمكن للنادي أن يستغل رغبة برشلونة بطلب التعاقد مع ميسي في صفقة تبادلية مع بعض الأموال





- حقيقة رحيل جريزمان عن برشلونة

اكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن جريزمان لا يرغب في الرحيل عن برشلونة ويتمني البقاء لفترة طويلة داخل جدران الكامب نو، واشارت الصحيفة إلى أن مسئولو برشلونة متمسكين ببقاء اللاعب مع الفريق وعدم فتح باب الرحيل بالرغم من عدم ظهوره بالشكل المطلوب حتي الآن.



