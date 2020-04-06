Advertisements

14 توجيها جديدا من الرئيس السيسي للحكومة.. تعرف عليهم (إنفوجرافيك)

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك السادة مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

ورصدت الفجر أبرز ما وجه به الرئيس السيسي خلال الاجتماع:-

استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي

إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر

إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير

وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بفائدة مخفضة

 رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه فور انحسار أزمة كورونا.

توفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر.

قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة. 

الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري.

تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد.

تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.
14 توجيها جديدا من الرئيس السيسي للحكومة.. تعرف عليهم (إنفوجرافيك)
14 توجيها جديدا من الرئيس السيسي للحكومة.. تعرف عليهم (إنفوجرافيك)
14 توجيها جديدا من الرئيس السيسي للحكومة.. تعرف عليهم (إنفوجرافيك)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى مدبولي كورونا عمالة غير المنتظمة العمالة الطيران السيسي السياحة الحكومة

أخبار تهمك

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستقر على صفقة تبادلية مع بيراميدز

منذ 43 دقيقة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 5 ساعات

تخدم 3 ملايين مريض.. غضب بمستشفى "زايد" بعد تحويلها إلى حجر صحي (صور)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و7 وفيات

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الصحة" تعلق على حظر التجول الكامل المفروص على معظم المدن والمحافظات

منذ ساعة و 7 دقيقة

"موبايل أبلكيشن" ينقذ 100 مليون مصري من كورونا.. و"خفاجي": موعدنا 10 أبريل

منذ يوم

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 8 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

انتصارا لشعب مصر ومؤسساتها.. 14 توجيها رئاسيا من السيسي للحكومة

السيسي يزف بشرى سارة لأصحاب المنشآت السياحية والفندقية

وزير السياحة والأثار: قرارات السيسي هدفها الحفاظ على رواتب العمالة

وزير السياحة والآثار يكشف حجم خسائر مصر بسبب كورونا (فيديو)

بسبب كورونا.. وزير السياحة: 700 سائح فقط متواجدون في مصر حاليا

بعد أوامر السيسي.. القوى العاملة تكشف موعد صرف الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

09:24 م

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

07:12 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر