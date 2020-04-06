رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تعلق على دخول "جونسون" للعناية المركزة





أبدت رئيسة وزراء المملكة المتحدة البريطانية السابقة تيريزا ماي ، مساء اليوم الإثنين، بتعليقها على نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى لعناية المركزة، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقالت ماي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "خالص دعائنا لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة"، مضيفة: "هذا الفيروس لا يفرق بين شخص وآخر.. حافظوا على أنفسكم ابقوا في منازلكم، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".





وأعلنت الحكومة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، أن جونسون، تم نقله إلى العناية المركزة بعد تفاقم أعراض مرض "كوفيد - 19"، موضحة أنه "تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب، بالإنابة عنه".





وتدهورت حالة جونسون الصحية، ظهر اليوم، وبناء على نصيحة فريقه الطبي، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى، وطلب من وزير الخارجية أن "ينوب عنه عند الضرورة".





كما جاء في البيان: "منذ مساء الأحد، كان رئيس الوزراء تحت رعاية الأطباء في مستشفى سانت توماس في لندن، بعد أن اعترف بالأعراض المستمرة للفيروس"، مضيفا: "يتلقى رئيس الوزراء رعاية ممتازة، ويشكر جميع موظفي خدمة الرعاية الصحية الوطنية على عملهم الشاق وتفانيهم".





هذا ودخل جونسون البالغ من العمر (55 عامًا) إلى المستشفى ليلة الأحد، وخضع إلى اختبارات بعد معاناته المستمرة من أعراض الفيروس التاجي لأكثر من 10 أيام.





وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، اليوم، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا في غضون 24 ساعة، لافتة إلى أنه بحلول الساعة التاسعة من صباح السادس من أبريل، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة.



