تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

قالت الإعلامية لميس الحديدي: إن حظر التجوال في مصر قلل فرص زيادة الإصابات بفيروس كورونا، وأنه لولا فرض حظر التجوال لتضاعفت أرقام الإصابات.

وتوقعت لميس الحديدي، تمديد حظر التجوال لأسبوعين آخرين، لافتة إلى أن الدولة تحتاج إلى وقت أطول للمزيد من السيطرة، معلقة: "إحنا مش في الوضع الطبيعي".





وطالبت خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، اليوم الاثنين، المواطنين بالالتزم حتى يكون هناك تيسيرات قبل حلول شهر رمضان، مؤكدة أن النجاح في محاربة فيروس كورونا نجاح للشعب والدولة.





وتابعت أنه يجب على المواطنين مساعدة الدولة في قراراتها حتى تكون مستعدة لأي سيناريو، وأن أزمة كورونا أزمة عالمية، ولكنها جعلت فرصة للتصنيع المحلي، معلقة: "فرصة نعتمد على نفسنا ونعتمد على الصناعة المحلية".



