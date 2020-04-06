يسرا تنعى رجل الأعمال منصور الجمال بعد وفاته بكورونا

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نعت الفنانة يسرا رجل الأعمال منصور الجمال الذي توفي اليوم بسبب فيروس كورونا حيث نشرت صوره له عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"



وعلقت يسرا قائلة : إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا علي فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله



وتابعت قولها : هتوحشني يا صديقي العزيز هفضل فكراك بقلبك الطيب وسيرتك الحلوة ، هنفتقدك جميعاً يا أجدع صديق وأخ .. ربنا يصبرنا علي فراقك .. عزائي لعائلة الجمال وجميع أفراد أسرته .. إن لله وإن إليه راجعون



وفي سياق أخر تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي سابقًا، إلى أزمة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد شعوره بأعراض الأنفلونزا.



تواصل يسرا حالياً تصوير مسلسله"دهب عبرة" والتي تشارك به في رمضان المقبل لعام 2020 ويشاركها في البطولة هنادي مهنا وحلا شيحة