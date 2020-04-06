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عمرو سعد يوجه رسالة خاصة لوزيرة الصحة: "ماتزعليش من هزار المصريين"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:30 م
عمرو سعد
عمرو سعد
الفجر الفني




قال الفنان عمرو سعد تعليقاً على مبادرته " دعم الاطباء بالزي الوقائي " أن مبادرته جزء من مبادرة سيدة الاعمال هبة السويدي ومؤسسة اهل مصر موجهاً الشكر لها لانه اشركته في تلك المبادرة الداعمة لجيش مصر الابيض الذي يعمل في ظروف دقيقة في مكافحة فيروس " كورونا " .


كاشفاً في مداخلة عبر سكايب مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث أن المبادرة تشمل توفير اكبر عدد من الملابس الوقائية للاطباء والتمريض الذين يعملون في مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء الجمهورية وهو جزء بسيط لرد الجميل في ضوء تزايد الاصابات بالفيروس مشيراً أن الانتاج للزي سيكون محلياً لان مصر قادرة على ذلك وتابع سعد " الدعم ده يشكل عامل نفسي مهم للاطباء والتمريض إننا موجودين وحاسين ببعض " .


وحول طقوسة في الحجر الصحي قال سعد " دي فرصة كبيرة مولودة من رحم الازمة إننا نعد مع بعض واسرنا والحظر فرصة لاعادة الدفء للعلاقات الانسانية التي إفتقدناها في زحمة الحياة " مشيراً أن الحظر فرصة لاعادة تقييم النفس وترتيب الحسابات .
وتابع " الازمة الحالية قضت على الانانية في العالم لان فيروس صغير هدد حياتنا ومنعنا من الخروج من البيت وهو درس كبير جداً كان زمان كل واحد مشغول في حياته وخلاص .

وقال أن أزمة كورونا جدد الثقة في أداء الدولة مع الازمة موجها الشكر لوزيرة الصحة موجها لها رسالة قائلاً " ماتزعليش من هزار الشعب .. إحنا شعب بنحب الضحك إحنا مقدريتن مجهودك جداً والتاريخ هيكتبه ومش هينساه ".

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