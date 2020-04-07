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خاص - الشاعر نزار فرنسيس يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تعاونه مع راغب علامة في "أنتوا أملنا"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

طرح السوبر ستار راغب علامة، أغنية جديدة بعنوان "أنتوا املنا" وهي بمثابة تحية وتقدير للطاقم الطبي والأطباء والممرضات الذين يواجهون الخطر طوال ال 24 ساعة في ظل ازمة فيروس كورونا، حيث تعاون من خلال هذه الأغنية مع الشاعر اللبناني الكبير المبدع نزار فرنسيس.

وكشف نزار فرنسيس، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" عن تفاصيل التعاون مع راغب علامة في هذه الأغنية قائلًا: "التعاون مع السوبر ستار جاء بعد الاحساس بالواقع الذي يعيشه كل العالم خلال هذه الفترة، فالجميع في معركة واحدة ضد وباء فيروس كورونا الخطير".

وأوضح أن الطاقم الطبي يتقدم الصفوف الأولى في هذه المعركة بكل فئاته من ممرضين وأطباء والإسعاف والقوى الأمنية التي تحافظ على منع التجول والتجمعات حفاظُا على الجميع ولحمايتهم من خطورة الوباء،  موضحًا: "لذلك أردت ان اوجه التحية لكل هؤلاء وراغب رحب بالفكرة ولحن العمل جان ماري رياشي وقدم لحن رائع ملئ بالاحساس، وقدمنا من خلال الأغنية لافتة تقديرية لهم".

وتعاون علامة من خلال الأغنية مع الشاعر اللبناني المبدع نزار فرنسيس وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "انتو أملنا أغنية جديدة تحية إكبار لـ فرسان المرحلة وكل أبطال الصف الأول، صار فيكن تسمعوها على قناتي على يوتيوب. مع الشكر للشاعر نزار فرنسيس والفنان جان ماري رياشي والمخرج سامي صعب، وكل من ساهم بانجاز العمل".


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