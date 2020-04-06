محافظ دمياط: غالبية أبناء المحافظة من العمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط: إن إقالتها لمدير مستشفى صدر دمياط، ونائب ووكيل المستشفى، لتقصيرهم وإهمالهم المتكرر في التعامل مع مصابي كورونا، لا يعني أن العاملين في المنظومة الطبية يبذلون مجهودًا ضخمًا من أجل خدمة المرضى والمجتمع.

وتابعت: "ممكن يكون الشخص طبيب شاطر ولكن غير موفق إداريًا ونظرًا لصحة المواطنين أولوية لدينا وفور تلقينا أكثر من شكوى قمنا بتحويل الأمر للتحقيق واتخاذ ما يلزم".

وأكدت محافظ دمياط، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العاملين في المنظومة الصحية أبطال المرحلة الحالية التي يمر بها الوطن، وأن المحافظة تعمل على مواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال توسيع دائرة المشتبه بهم.

وتابعت: "نأخذ كافة المخالطين للحالات الإيجابية في مختلف أنحاء المحافظة، عملنا حجر صحي على بعض العمارات والمنازل بالتعاون مع قوات الأمن".





وأشارت إلى أن المواطنين تقبلوا الأمر وهم على قدر كبير من المسئولية والخطورة التي تمكن في التهاون جراء الإجراءات الوقائية، مشددة على أن هناك خريطة متبعة فى المحافظة من أجل تطهير كافة المناطق.

وأشارت إلى أن العمالة غير المنتظمة في المحافظة تتمثل في عمال الأثاث، ونجري لها حصرًا الآن، من خلال التواصل مع بعض الجهات والتواصل من أصحاب المصانع والورش المتواجدة في المحافظة من أجل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية".





وأكدت أن عددا كبيرا من أبناء المحافظة يندرجون تحت العمالة غير المنتظمة.

