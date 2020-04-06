رئيس المقاولون يصدم الأهلي والزمالك بشأن طاهر محمد طاهر





كشف المهندس محسن صالح رئيس نادي المقاولون العرب عن مفاجآة تخص مستقبل نجم الذئاب طاهر محمد طاهر خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وتحدث رئيس نادي المقاولون العرب، عن حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.





وقال محسن صالح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "إتفقنا مع طاهر محمد طاهر على رفض الانتقال للأهلي أو الزمالك، فاللاعب يريد الاحتراف"



