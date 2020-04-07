أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020.. 10 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
808 إلى 813
|
عيار 22
|
741 إلى 745
|
عيار 21
|
707 إلى 711
|
عيار 18
|
606 إلى 609
|
عيار 14
|
471 إلى 474
|
عيار 12
|
404 إلى 406
|
الاونصة
|
25.129 إلى 25.271
|
الجنيه الذهب
|
5,656 إلى 5,688
|
الكيلو
|
808.000 إلى 812.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
817.25 جنيه
|
53.31 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
749 جنيه
|
48.87 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
715 جنيه
|
46.65 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
612.75 جنيه
|
39.98 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
476.75 جنيه
|
31.10 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
408.5 جنيه
|
26.65 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
306.5 جنيه
|
19.99 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
25,271 جنيه
|
1,658 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,720 جنيه
|
373.17 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
817,250 جنيه
|
53,309 $
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