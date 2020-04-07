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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020.. 10 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

زادت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات، مع انحسار موجة التوجه للسيولة بسبب قرارات البنوك المركزية في بعض الدول ليتزايد اللجوء للملاذات الاستثمارية الأمنة وعلى رأسها المعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 715  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,720 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 715 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  817.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,720  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

808 إلى 813

عيار 22 

741 إلى 745

عيار 21

707 إلى 711

عيار 18

606 إلى 609

عيار 14

471 إلى 474

عيار 12

404 إلى 406

الاونصة

25.129 إلى 25.271

الجنيه الذهب

5,656 إلى 5,688

الكيلو

808.000 إلى 812.571

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 817.25 جنيه      

 53.31 $

سعر الذهب عيار 22

 749 جنيه

 48.87 $

اسعار الذهب عيار 21

715 جنيه           

46.65 $

اسعار الذهب عيار 18

612.75 جنيه

39.98 $

سعر الذهب عيار 14

476.75  جنيه

31.10 $

سعر الذهب عيار 12

 408.5 جنيه

26.65 $

سعر الذهب عيار 9

306.5 جنيه

19.99 $

اسعار أوقية الذهب

25,271 جنيه

1,658 $

اسعار جنيه الذهب

5,720 جنيه

373.17 $

اسعار كيلو الذهب

817,250 جنيه

53,309 $

أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنحو 2.9 بالمائة أو ما يعادل 48.20 دولار لللأوقية ليصل إلى 1693.90 دولار للأوقية، ليسجل أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ ديسمبر  لعام 2012.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2 بالمائة أو ما يعادل 35.50 دولار مسجلاً 1656.31 دولار للأوقية.
 

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