أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020.. 10 جنيهات ارتفاع بسعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





زادت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات، مع انحسار موجة التوجه للسيولة بسبب قرارات البنوك المركزية في بعض الدول ليتزايد اللجوء للملاذات الاستثمارية الأمنة وعلى رأسها المعدن الأصفر ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 715 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,720 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 715 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,720 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 808 إلى 813 عيار 22 741 إلى 745 عيار 21 707 إلى 711 عيار 18 606 إلى 609 عيار 14 471 إلى 474 عيار 12 404 إلى 406 الاونصة 25.129 إلى 25.271 الجنيه الذهب 5,656 إلى 5,688 الكيلو 808.000 إلى 812.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 817.25 جنيه 53.31 $ سعر الذهب عيار 22 749 جنيه 48.87 $ اسعار الذهب عيار 21 715 جنيه 46.65 $ اسعار الذهب عيار 18 612.75 جنيه 39.98 $ سعر الذهب عيار 14 476.75 جنيه 31.10 $ سعر الذهب عيار 12 408.5 جنيه 26.65 $ سعر الذهب عيار 9 306.5 جنيه 19.99 $ اسعار أوقية الذهب 25,271 جنيه 1,658 $ اسعار جنيه الذهب 5,720 جنيه 373.17 $ اسعار كيلو الذهب 817,250 جنيه 53,309 $



أسعار الذهب عالميًا:



