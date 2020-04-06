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ريال مدريد يقدم التعازي لـ "جوارديولا"

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:44 م
جوارديولا
جوارديولا

قدم نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، التعازي إلى بيب جوراديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، فيبعد  وفاة والدته بسبب وباء كورونا المستجد.

وكتب النادي "الملكي" عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "يعرب ريال مدريد عن أسفه لوفاة دولوريس سالا كاريو، والدة بيب غوارديولا، يعرب نادينا عن تعازيه لعائلته ولأحبائه".

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد أعلن اليوم عن وفاة والدة المدير الفني للفريق الأول، الإسباني بيب غوارديولا، بسبب فيروس كورونا المتفشي في العالم.

وأعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن وفاة دولوريس سالا كاريو، والدة المدرب الكاتالوني، عن عمر يناهز 82 عاماً بسبب فيروس كورونا.

وقال "السيتيزنس" في بيان مقتضب إن عائلة مانشستر سيتي محطمة للإعلان عن وفاة والدة بيب، دولوريس سالا كاريو، عن عمر 82 عاماً بسبب فيروس (كوفيد-19).

وتابع البيان أن كل المنتمين للنادي يرسلون تعازيهم الحارة لبيب في هذه الأوقات الصعبة له ولعائلته ولكل الأصدقاء.

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