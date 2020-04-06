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بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:47 م
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
محمد جمال

انسحب نادي الزمالك بشكل مفاجئ وغير متوقع من سباق التعاقد نجم بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولي الزمالك تراجعوا عن فكرة الدخول في مفاوضات مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "مركز الظهير الأيمن أصبح أزمة كبيرة في الأهلي والزمالك"

وأوضح: "من المتوقع ان يكون هناك منافسة شرسة في الصيف المقبل علي اللاعبين في ذلك المركز بين القطبين"

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