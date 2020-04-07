"بشرة خير".. الوباء تحت السيطرة في النرويج والصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أحدث إحصائيات فيروس الكورونا المستجد، حيث ارتفع عدد المصابين 1،289،820 شخص، بينما المتعافين 272،115 شخص ووصل عدد الوفيات إلي 70،625 شخص، وكشفت دولة النرويج الأوروبية عن سيطرتها النهائية علي فيروس، كما تراجعت الإصابات في الصين





تحت السيطرة

كشفت حكومة النرويج، الاثنين، أنها نجحت في السيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحذرت النرويج من رفع القيود التي فرضتها للحكومة لاحتوائه.





أضافت الحكومة، أن عدد المصابين تراجع إلى نسبة 0.7 بالمقارنة بـ2.5 % في منتصف مارس الماضي، حيث بدأت فرض إجراءات وقائية لمكافحة الفيروس مثل منع المناسبات الرياضية والثقافية وإغلاق جميع المدارس والجامعات





أكد بينت هوي وزير الصحة النرويجي، للصحفيين، "تمكّنا من السيطرة على حالات العدوى بفيروس كورونا، أنه لا يزال من الضروري المحافظة على قواعد احتواء تفشي الفيروس، موضحا أن "تمكنّت النرويج من خلال الإجراءات السيطرة على الفيروس بشكل ملموس، علينا المحافظة على ذلك".





أكدت كاميلا ستولتنبرغ مديرة المعهد النرويجي للصحة العامة، لايزال المعدل الدقيق لانتقال العدوى غير واضح، لكنها أقرت أنه "كان هناك تطور إيجابي" في البيانات خلال الأسابيع الماضية.





اجراءات الأقوى

أعلنت إرنا سولبرغ رئيسة وزراء النرويج، طبقا لوكالة "رويترز"، وفي 12 مارس، "الإجراءات الأقوى" التي تطبق في البلاد في"أوقات السلم" حيث أغلقت النرويج البارات وحمامات السياحة العامة وصالات الرياضة ومحلات التجميل في أنحاء البلاد.





سمحت الحكومة للمطاعم بفتح أبوابها مع ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين شخص وآخر، قررت الحكومة، أن جميع العائدين من رحلات في غير بلدان الشمال يدخلون للحجر صحي لمدة 14 يوم.





لايزال مسموح للمواطنين بالمشي في الهواء أو ممارسة الرياضة بينما أبقت معظم المتاجر أبوابها مفتوحة، ووصلت الاصابات بالفيروس في النرويج حتى الاثنين 5755 شخص و59 وفاة.





الصين تخفف القيود

تراجعت الصين للمركز الخامس عالميا حيث قدمت الصين تجربة ناجحة في مكافحة فيروس الكورونا، نجحت الصين، في السيطرة على الأوضاع الطارئة بسبب تفشي الفيروس، حيث سجلت الصين عدد حالات الإصابة قليلة الجديدة محليا خلال الأيام الأخيرة، كانت معظم الحالات المصابة لأشخاص قادمين إلى الصين من الخارج.





خففت الحكومة الصينية، بعض القيود التي فرضتها لمنع انتشار الفيروس، رفعت مقاطعة هوبي الصينية، في 25 مارس الماضي، قيود السفر على الأشخاص الذين يغادرون المنطقة، وتخفف السلطات الصينية، في 8 ابريل الجاري، حالة الإغلاق التي بدأت في مدينة ووهان منذ يناير الماضي.





تراجع المعدلات الأوروبية

سجلت إسبانيا، أول أمس الأحد، طبقا لما ذكرت فرانس برس، أقل حصيلة وفيات منذ عشرة أيام، التي تعكس تراجعا لليوم الثالث على التوالي، بلغت الوفيات 674 حالة بسبب فيروس كورونا المستجد، تراجعت نسبة تزايد الوفيات الإجمالي إلى 5.7 % بعدما وصلت إلى 30 % في يوم واحد.



