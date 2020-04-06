ليلى علوي تتصدر تريند تويتر بعد وفاة طليقها

Advertisements

تصدرت الفنانة ليلى علوي قائمة التريندات على موقع تبادل التغريدات "تويتر"، وذلك بعد وفاة زوجها السابق جمال منصور اليوم.



وتعرض منصور الى تدهور في حالته الصحية ونقل على اثرها الى المستشفى، ولم يدم بها وقتا طويلا وفارق الحياة.



يذكر أن الفنانة ليلى علوي قد تزوجت من جمال منصور، بعد قصة حب طويلة عام 2007، وانفصلا بهدوء دون حدوث مشاكل بينهما في عام 2017.



واعربت "علوي" الحزن الشديد على فراقه بنشرها نعيا خاصا لها عبر حسابها الشخصي على ''انستجرام"، طالبة الدعاء.