صرف 3 مليون 600 ألف للحكام





أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن صرف مستحقات الحكام، وذلك بعد تصريحات وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الحالي.





وقال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة الحكام بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الخماسية بالاتحاد، قاموا بصرف جزء من مستحقات الحكام في الدوري الممتاز والدرجتين الثانية والثالثة.





واضاف وجيه أحمد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "صرفنا 3 مليون و 600 الف جنيه للحكام وهناك دفعة اخري الأسبوع المقبل".





وتابع: "نبذل جهد كبير لتحصيل حقوق الحكام ومن اجل النهوض بمستوى التحكيم في مصر"





وأوضح: "بعد مرور تلك الأزمة سيكون هناك دروات تدريبية مكثفة للحكام وخاصة لتقنية الفيديو"



