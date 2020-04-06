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الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تكفي للوقاية من كورونا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:40 م
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، من الاكتفاء باستخدام الكمامات فقط للوقاية أو التصدي أمام فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "على الدول أن تنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ".

وأضاف غيبريسوس: "الكمامات يجب أن تستخدم في إطار حزمة إجراءات وقائية أخرى. الكمامات وحدها لا يمكنها وقف تفشي الفيروس"، مشدداً على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة.

كما ندد بالمقترحات التي وصفها بالـ"العنصرية" لبعض الباحثين بشأن استخدام أفريقيا حقل اختبار للقاح محتمل ضد الفيروس.

وقال في وقت سابق: إن "أفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح، سماع هذا النوع من التصريحات من علماء في القرن الـ21 أمرا مخزيا ومريعا، نطمئنكم بأن ذلك لن يحدث".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و330 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 73 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 277 ألف شخص للشفاء.

وحذرت الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أنها صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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