الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تكفي للوقاية من كورونا





حذرت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، من الاكتفاء باستخدام الكمامات فقط للوقاية أو التصدي أمام فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "على الدول أن تنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ".





وأضاف غيبريسوس: "الكمامات يجب أن تستخدم في إطار حزمة إجراءات وقائية أخرى. الكمامات وحدها لا يمكنها وقف تفشي الفيروس"، مشدداً على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة.





كما ندد بالمقترحات التي وصفها بالـ"العنصرية" لبعض الباحثين بشأن استخدام أفريقيا حقل اختبار للقاح محتمل ضد الفيروس.





وقال في وقت سابق: إن "أفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح، سماع هذا النوع من التصريحات من علماء في القرن الـ21 أمرا مخزيا ومريعا، نطمئنكم بأن ذلك لن يحدث".



