أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7-4-2020.. تغيرات طفيفة بسعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم





تغيرات طفيفة في أسعار العملة الأمريكية ليتباين أداء العملة الأمريكية ويرتفع في بنك واحد ويتراجع في أخر مع تساوي السعر في معظم البنوك المصرية ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.









توقعات أسعار الدولار:





قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.





وأشار إلى أن البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.









قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪و10.25٪و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء علىسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.













أسعار الدولار اليوم في البنوك:











