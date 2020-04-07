أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 7-4-2020.. تغيرات طفيفة بسعر العملة الأمريكية
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
سعر الدولار في البنك
المركزي
|
15.687
|
15.8176
|
سعر الدولار في البنك
الأهلي
|
15.68
|
15.78
|
سعر الدولار في بنك مصر
|
15.68
|
15.78
|
سعر الدولار في بنك
القاهرة
|
15.68
|
15.78
|
سعر الدولار في بنك
قناة السويس
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في العربي
الأفريقي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك
بلوم
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في أبوظبي
الإسلامي
|
15.72
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك SAIB
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك مصر
إيران
|
15.71
|
15.81
|
سعر الدولار في بنك HSBC
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في المصرف
العربي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في الكويت
الوطني
|
15.72
|
15.82
|
سعر الدولار في بنك عودة
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك المشرق
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في البنك الاهلي
الكويتي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في المصرف
المتحد
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في البنك المصري
الخليجي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في البنك التجاري
الدولي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك كريدي
أجريكول
|
15.70
|
15.80
أسعار العملات:
تراجع سعر الجنيه الاسترليني إلى 1.224 دولار من 1.230 دولار في وقت سابق، بعد تقرير عن نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى العناية المركزة.
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