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"البحوث الضريبة": تسهيلات كبيرة للممولين لتقديم الإقرارات قبل 19 إبريل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:03 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
داليا الحسين
قال رجب محروس، مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية، إن هناك تسهيلات كبيرة للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية قبل 16 إبريل، لافتًا إلى أن الخط الساخن لمصلحة الضرائب 16395.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن مد مدة تقديم الإقرارات الضريبية إلى 16 أبريل جاء بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد19، متابعًا: "وزير المالية سمح بتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد إلكترونيا منعا للتزاحم في المأموريات، حيث تم إعفاء الأفراد من دفع الرسوم الخاصة بالبوابة الإلكترونية".

وأشار إلى أن هناك مكتبًا للمصلحة في القرية الذكية، وطريق صلاح سالم، لتلقي جميع استفسارات الممولين ومساعدتهم في تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، كما أن هناك مكاتبًا إرشادية في جميع الغرف التجارية، وكذلك في اتحاد الصناعات والمناطق الحرة والبريد، معلقًا: "إحنا بنسهل لمنع الزحام".

ونوه مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بأن نسبة الالتزام في تقديم الإقرارات الضريبية العام الماضي تعدت 90% بمقارنة بالسنوات السابقة.

وفي وقت سابق، أعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 16 أبريل المقبل؛ وذلك حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار "عبدالقادر" إلى أن المصلحة قد قامت بإلغاء رسوم دخول الأفراد على الشبكة الإلكترونية لتقديم الإقرارات (لهذا الموسم فقط)؛ وذلك لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا وتفاديا للزحام بالمأموريات، مناشدًا المموليين من الأشخاص الطبيعيين الاستفادة من هذه الخدمة وتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن لجميع الممولين إذا واجهتهم أي مشكلة عند تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا الاتصال بالخط الساخن لمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وهو "16395" والذي سيقدم كل الدعم لتقديم الٌإقرارات الضريبىة إلكترونيًا والإجابة على كل التساؤلات والاستفسارات من خلال مجموعة مدربة ومتميزة من العاملين بالمصلحة، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا يوميا عدا الجمعة والسبت.

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