بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

"الفجر الفني"









- في فبراير 2015 انفصلت الفنانة ليلى علوي عن زوجها رجل الأعمال منصور الجمال.



- حتى بعد الانفصال قال عنها إنها "ست بيت ممتازة وطبيخها كان حلو"، وأنه قبل الزواج منها لم يكن يعلم مهنتها ولكنه أحبها بسبب شخصيتها.



- حرصت ليلى علوي، على نعى زوجها السابق رجل الأعمال منصور الجمال، الذي توفي أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض.



ونشرت علوي صورة بيضاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.



وأضافت: «هو رجل قوي الشخصية، طيب القلب حنون إلى أبعد درجة، ورغم سنوات عمره الطويلة التي قضاها بالخارج إلا أنه رجل شرقي جدا، متفاهم وأشعر بالراحة أثناء الحديث معه، وأهم ما في الزواج السكينة، وبالفعل أشعر باستقرار وهدوء كاملين بداخلي، ولعل هذا هو السبب في أن كل من يراني هذه الأيام يشعر بأنني مختلفة، في الشكل والسلوك والجمال أيضا، فالحب يجعل الإنسان جميلا».- في فبراير 2015 انفصلت الفنانة ليلى علوي عن زوجها رجل الأعمال منصور الجمال.- حتى بعد الانفصال قال عنها إنها "ست بيت ممتازة وطبيخها كان حلو"، وأنه قبل الزواج منها لم يكن يعلم مهنتها ولكنه أحبها بسبب شخصيتها.- حرصت ليلى علوي، على نعى زوجها السابق رجل الأعمال منصور الجمال، الذي توفي أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض.ونشرت علوي صورة بيضاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الأعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.

توفي مساء اليوم رجل الأعمال منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات التنمية العقارية، بعد إصابته منذ عدة أيام بفيروس كورونا المستجد، مما أدى لتدهور حالته الصحية.كان الجمال قد بدأ حياته المهنية في السلك الدبلوماسي، وعمل بجامعة الدول العربية، ثم انتقل للعمل في مجالات الاستثمارات بمصر والعالم.وفي هذا التقرير يرصدعلاقة ليلي علوي بزوجها السابق منصور الجمال:- تزوج منصور الجمال ثلاثة مرات، ومنها عام 2007، من الفنانة ليلى علوي، وقال عنها إنها "أجمل زيجة"، ولم يتزوج بعدها.- تعرف الجمال على ليلى علوي قبل الزواج بفترة كبيرة، نتيجة حضوره العديد من الحفلات الرسمية التي تقام على شرفها بالسفارة المصرية بالخارج، ولكنها كانت لقاءات رسمية، إلى أن تعرف عليها عن قرب، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج.- أكد "الجمال" أنه يحب "ليلى" كثيرًا ويخاف عليها، واصفا إياها بـ"السيدة الشيك"، رافضا المقارنة بينها وبين جميلات الغرب، لأنها أكثر جمالاً على حد قوله.- قالت ليلى علوي عنه في تصريحات صحفية عام 2008: «ربنا كرمني بإنسان أحببته وأحبني، فزوجي منصور الجمال رجل اقتصاد عاش أغلب حياته خارج مصر، وهو إنسان رائع وربنا هداني إليه، وسعيدة جدا بفرحة الناس، وأدعو لي أن أكون زوجة صالحة وناجحة».