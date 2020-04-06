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الأهلي يخاطب اتحاد الكرة بشأن قيمة علاج حمدي فتحي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:56 م
حمدي فتحي
حمدي فتحي
محمد جمال

طالب النادي الأهلي بحقوقه المادية من اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى، بعد إصابة لاعب الفريق مع المنتخب الأول العام الماضي. 

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي النادي الأهلي خاطبوا اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، من أجل الحصول علي قيمة علاج حمدي فتحي لاعب وسط الفريق بعد أن تعرض للإصابة أثناء تواجده مع المنتخب الوطني. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "حمدي فتحي كان أصيب بقطع في غضروف الركبة أثناء تواجده في معسكر منتخبنا نوفمبر الماضي وخضع لجراحة في ألمانيا"

وأتم: "حمدي فتحي يخوض حاليًا أخر المراحل في برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة للمباريات".

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