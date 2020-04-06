الكشف عن طلبات فايلر لتجديد تعاقد مع الأهلي





يسعي النادي الأهلي للحفاظ على المدير الفنى السويسري للفريق الأول رينيه فايلر لسنوات قادمة، بالتجديد معه خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلى والمفوض بإدارة شؤون الكرة بالقلعة الحمراء، عقد جلسة هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق للحديث عن التخطيط للموسم الجديد.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "المدرب السويسري ابلغ احتياجاته الفنية للكابتن الخطيب، وأشار له أنه يحتاج ظهير أيمن وجناح يجيد اللعب في الجهة اليمنى"





وأتم: "الخطيب وفايلر لم يتطرقا خلال الجلسة للحديث عن ملف التجديد".



