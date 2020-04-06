Advertisements

الكشف عن طلبات فايلر لتجديد تعاقد مع الأهلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:57 م
فايلر والخطيب
فايلر والخطيب
محمد جمال

يسعي النادي الأهلي للحفاظ على المدير الفنى السويسري للفريق الأول رينيه فايلر لسنوات قادمة، بالتجديد معه خلال الفترة الحالية. 
 
وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلى والمفوض بإدارة شؤون الكرة بالقلعة الحمراء، عقد جلسة هامة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق للحديث عن التخطيط للموسم الجديد. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "المدرب السويسري ابلغ احتياجاته الفنية للكابتن الخطيب، وأشار له أنه يحتاج ظهير أيمن وجناح يجيد اللعب في الجهة اليمنى"

وأتم: "الخطيب وفايلر لم يتطرقا خلال الجلسة للحديث عن ملف التجديد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر والخطيب فايلر الأهلي ألفجر

أخبار تهمك

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل - فايلر يحسم تجديد تعاقده مع الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رفضه استلام جثمانها.. تصريح مؤثر لنجل متوفية بكورونا في الإسكندرية

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

منذ ساعة و 15 دقيقة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الأهلي يقرر تجديد التعاقد مع أيمن أشرف

تفاصيل تمديد تعاقد الأهلي مع محمد هاني

صالح جمعة يرفض الرحيل عن الأهلي

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

جلسة بين الخطيب وفايلر لتجديد التعاقد بعد تنفيذ المطالب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

11:47 م

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

07:12 م

تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

11:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر