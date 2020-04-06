ترامب: تواصلنا مع أطباء رئيس الوزراء البريطاني للاطمئنان عليه

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالشفاء العاجل، موضحا أنه تواصل مع أطباءه للاطمئنان.





وأوضح ترامب، في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، أنه تم تحقيق تقدما في البحث عن علاج لفيروس كورونا.





وأشار إلى أنه سيسمح لسفينة البحرية الأمريكية في نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه توصل إلى اتفاق مع شركة 3M لإنتاج 165مليون قناع خلال الأشهر المقبلة.



