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ترامب: تواصلنا مع أطباء رئيس الوزراء البريطاني للاطمئنان عليه
الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:52 م
الفجر
دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالشفاء العاجل، موضحا أنه تواصل مع أطباءه للاطمئنان.
وأوضح ترامب، في تصريحات له مساء اليوم الاثنين، أنه تم تحقيق تقدما في البحث عن علاج لفيروس كورونا.
وأشار إلى أنه سيسمح لسفينة البحرية الأمريكية في نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه توصل إلى اتفاق مع شركة 3M لإنتاج 165مليون قناع خلال الأشهر المقبلة.
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى بعد أن تدهورت أعراض مرض كوفيد-19 الذي يعاني منه.
وأضاف البيان أن جونسون طلب من وزير الخارجية دومينيك راب أن ينوب عنه.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه ويخضع لأجهزة التنفس الصناعي بعدما عانى من صعوبات في التنفس إثر تدهور حالته الصحية.
وفي 27 مارس الماضي، أعلن جونسون، إصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله في عزل ذاتي.
وحث رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه على البقاء في المنزل من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال جونسون، في رسالة له من الحجر الصحي، إن هناك إجراءات أكثر صرامة سوف يتم اتخاذها، حيث سجلت البلاد 209 حالات وفاة بفيروس كورونا.
وتابع: "من المهم بالنسبة لي أن أكون صريحا معكم، نحن نعلم أن الأمور سوف تزداد سوءا قبل أن تتحسن".
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