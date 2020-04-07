أرقام أحمد موسي مع النصر بعد اقترابه من الرحيل

تتجه إدارة نادي النصر السعودي إلى الاستغناء عن النيجيري أحمد موسى لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الراتب الكبير الذي يتقضاه، والذي يبلغ 7 ملايين يورو في الموسم.





إدارة النصر كانت قد اتخذت قرارا بتقليص الرواتب المرتفعة للاعبي الفريق الأول خلال الموسم المقبل، لتخفيف الأعباء المالية واستثمار موارد النادي المالية بالطريقة المثلى، ليتم التعاقد مع لاعبين متميزين بأسعار معقولة.





وأشارت التقارير إلى أن إدارة النصر لا تجد صعوبة في بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب النيجيري، الذي سوف ينتهي في شهر يونيو 2022.





أحمد موسى خاض 22 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، وسجل هدفين فقط، وصنع 5 آخرين، أما في المجمل فقد لعب النيجيري 48 مباراة، وسجل 9 أهداف وصنع 12 آخرين، وذلك في مسيرته مع النصر منذ انضمامه في صيف 2018.





موسى لم يظهر بالشكل المأمول لجماهير النصر، حتى أنه كان هناك بعض الخلافات حول اللاعب خلال الفترة الماضية، ولم يشارك في أي مباراة على المستوى القاري سواء في الموسم الحالي أو الماضي.



