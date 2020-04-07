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أعرف موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2020 بدءا من يوم 19ابريل والأولوية لموظفين الصحة ووزارة الداخلية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:01 ص
مرتبات شهر ابريل
مرتبات شهر ابريل
أعرف موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2020 بدءا من يوم 19ابريل والأولوية لموظفين الصحة ووزارة الداخلية

تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2020، فلقد قام وزير المالية بتأكيد أنة من المقرر أن يتم تقديم الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر ابريل الحالي على أن تبدا من يوم الاحد الموافق 19 ابريل بدلا من اليوم المحدد لها الخميس 23 من كل شهر، ولكن سوف يتم تقسيم الوزارات والهيئات وتلك الجهات التابعة لها على أن يتم تقسيم المرتب على اربعة ايام في خلال تلك الفترة من 19 حتي يوم 22 ابريل وذلك تفاديا للزحام ومنعا لأنتشار فيروس كورونا الذي دعا البلد أن تقوم باتخاذ العديد من تلك الاجراءات الاحترازية الوقائية حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعرضهم للاصابة بفيروس كورونا.


موعد صرف مرتبات شهر ابريل

قامت وزارة المالية بذكر البيان الذي تم فيه توضيح المواعيد المحددة لمرتب شهر ابريل لكل وزارة أو هيئة وتلك الجهات التابعة لها مع ضرورة أن يتم مراعاه عدد العاملين بها وتلك المديريات التي تتبعها أيضا بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على أن يتم تبكير الموعد المحدد لصرف المرتب لكافة الجهات وفي المقدمة تكون مستحقات العاملين التابعين لوزارة الصحة وكذلك العاملين في وزارة الداخلية نظرا لما يقومون ببذلة من مجهود في مواجهه فيروس كورونا، وذلك على أن تكون مواعيد صرف مرتبات العاملين في 18 وزارة وهيئة بدءا من يوم 19 أبريل، ومن ثم 9 وزارات في يوم 22 ابريل على ان تقوم الوزارة بابلاغ الموظفين حتي يتمكنوا من صرف المرتبات الخاصة بهم وذلك منعا لوجود تزاحم حول ماكينات الصرف تفاديا للاصابة بفيروس كورونا.


تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2020

جاء قرار تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل من أجل التسهيل على المواطنين في تخفيف الاعباء التي تقع على عاتقهم وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم حتي يتمكنوا من الاستعداد له وبشكل خاص في ظل تلك الظروف التي تعاني منها البلاد بعد أن بدء ينتشر فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم العربي.

ومن الجدير بالذكر انه سيتم تقديم الموعد الخاص بصرف مرتبات شهر ابريل لهذا العام الجارى 2020 ولهذا ننقل لكم التفاصيل الخاصه الموعد التى سيتم صرف فيه المرتبات من خلال موقعنا الفجر الإلكترونى.

أعرف موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2020 بدءا من يوم 19ابريل والأولوية لموظفين الصحة ووزارة الداخلية

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