نشرة حوادث الفجر.. نادي القضاة ينفي إصابة وكيل النائب العام بكورونا









ولكن بعد الأزواج لم يؤت زوجته حقها، ولم يلتزم بتنفيذ حكم المحكمة في نفقتها هي وأبنائها، وبعض منهم يغادر البلاد ليتهرب من سدادها، لذا نصت التشريعات المصرية على حالات يحق فيها منع الزوجة لزوجها أو طليقها من السفر.

وقال حسام الجعفري، الخبير القانوني: أن من حق الزوجة منع زوجها أو طليقها من السفر، في حالات عديدة، كأن تكون حاصلة على أحكام بالنفقات والأجور، ولا يقوم الزوج أو الطليق بتسديدها.





وأضاف أنه إذا رفعت الزوجة دعوى وتم الحكم فيها بمتجمد النفقة، وما زال الزوج أو الطليق ممتنع عن الوفاء بدين النفقة اوالأجور، فإن المحكمة تحكم بعدها بحبس الزوج شهر، وبعدها تستطيع الزوجة منع زوجها من السفر.

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، التي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر".