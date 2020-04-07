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نشرة حوادث الفجر.. نادي القضاة ينفي إصابة وكيل النائب العام بكورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، التي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر".

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.

بلاغ للنائب العام ضد شادي الخميسي لنشره أخبارا كاذبة وترويع المواطنين
تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض والإدارية، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الدكتور شادي الخميسي؛ لنشره أخبار كاذبة وترويع المواطنين.

انتداب الأدلة الجنائية لموقع انفجار اسطوانة غاز بشقة في بولاق
انتدبت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، الأدلة الجنائية لفحص موقع انفجار اسطوانة غاز داخل مسكنهم، ببولاق الدكرور، ما أسفر عن إصابة الأم وطفليها باختناق.

نادي القضاة ينفي إصابة وكيل النائب العام بكورونا
صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن غرفة العمليات التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تتابع يوميا القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولم تتلق بفضل الله تعالى أية إخطارات بإصابة أحد من الزملاء القضاة أو أعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد. 

انفجار ماسورة غاز داخل شقة ببولاق الدكرور واختناق سيدة وطفلين
انفجرت شقة وسطقت شرفتها، بإحدى العقارات بمنطقة بولاق الدكرور، غرب الجيزة، اليوم الاثنين، إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية ما تسبب في اختناق سيدة وطفلين.

خبير قانوني يحدد الحالات التي يمنع فيها الزوج من السفر
وجعلنا بينكم مودة ورحمة".. بتلك الكلمات الآلهية وضع الله القاعدة العامة التي تحكم العلاقات الزوجية، ولكن مع زيادة الاضطرابات الاقتصادية وتغيير الأوضاع المعيشية، تهب رياح الانفصال على الأزواج، ويتسارع الزوجان في اقتطاع أكبر جزء ممكن من حق كلا منهما.

ولكن بعد الأزواج لم يؤت زوجته حقها، ولم يلتزم بتنفيذ حكم المحكمة في نفقتها هي وأبنائها، وبعض منهم يغادر البلاد ليتهرب من سدادها، لذا نصت التشريعات المصرية على حالات يحق فيها منع الزوجة لزوجها أو طليقها من السفر.

وقال حسام الجعفري، الخبير القانوني: أن من حق الزوجة منع زوجها أو طليقها من السفر، في حالات عديدة، كأن تكون حاصلة على أحكام بالنفقات والأجور، ولا يقوم الزوج أو الطليق بتسديدها.

وأضاف أنه إذا رفعت الزوجة دعوى وتم الحكم فيها بمتجمد النفقة، وما زال الزوج أو الطليق ممتنع عن الوفاء بدين النفقة اوالأجور، فإن المحكمة تحكم بعدها بحبس الزوج شهر، وبعدها تستطيع الزوجة منع زوجها من السفر.

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