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راغب علامة لـ"عمرو أديب": "أنتوا أملنا" أغنية وجدانية.. واشتغلنا عن بعد احترامًا للحجر المنزلي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

قال راغب علامة، إن أغنية "انتو أملنا" التي أهداها للأطباء في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها لبنان والعالم  إن الأغنية وجدانية وتحية تقدير واعتزاز بمجهودات الطاقم الطبي الذي يغامر بروحه حتى يحمينا من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "صدى البلد" أن صناع الأغنية وهم الشاعر نزار فرنسيس والملحن جان ماري رياشي قد عملوا عن بعد وذلك احترامًا للحجر المنزلي دون أن يجتمعوا.

وتابع: "تواصلت مع الشاعر نزار وأخبره بأن هذه الظروف لايمكن أن تمر بدون أن نصنع عملًا يعبر عنها وبالفعل انتهى نزار فرنسيس من كتابتها في نفس اليوم".

يذكر أن السوبر ستار راغب علامة، طرح أغنية جديدة بعنوان" أنتوا املنا" وهي بمثابة تحية وتقدير للطاقم الطبي والأطباء والممرضات الذين يواجهون الخطر طوال ال 24 ساعة في ظل ازمة فيروس كورونا، وتعاون من خلال هذه الأغنية مع الشاعر اللبناني الكبير المبدع نزار فرنسيس.

وتعاون علامة من خلال الأغنية مع الشاعر اللبناني المبدع نزار فرنسيس وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "انتو أملنا أغنية جديدة تحية إكبار لـ فرسان المرحلة وكل أبطال الصف الأول، صار فيكن تسمعوها على قناتي على يوتيوب. مع الشكر للشاعر نزار فرنسيس والفنان جان ماري رياشي والمخرج سامي صعب، وكل من ساهم بانجاز العمل".


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