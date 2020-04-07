عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

حرص حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التعليق على مقطع فيديو لدعم جماهير القلعة الحمراء له، بعد رفض مجلس إدارة النادي تجديد التعاقد معه.





وقال حسام عاشور عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه، هو المكسب الأعظم، وهو الأصدق دائمًا على مر التاريخ".





وأضاف:" ستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي، وتهون علي الأوقات الصعبة ، كل الشكر لجمهور الأهلي على الفيديو، وشكرًا لكل من يحب حسام عاشور بصدق".



