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أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:16 ص
الأسرة المتعافية
الأسرة المتعافية
منى صموئيل
أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تعافي أسرة مصرية مكونة من خمسة أفراد مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الإعلامي، أن الأسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال، موضحًا: تلقت الأسرة العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى "الصداقة" بأسوان منذ إصابتهم بفيروس كورونا، وحتى شفائهم الكامل وخروجهم اليوم. 

في السياق، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر صرف منحة شهرية قيمتها 500 جنيه، لمدة ثلاثة أشهر، للعمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أنه قد يتم دراسة الأمر إذا احتاج لمدة أطول.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الدولة حرصت على بناء 250 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي رغم هذه الظروف، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة لجني ثمار خمس سنوات من الإصلاح الاقتصادي.

ونوه متحدث الرئاسة، بأن منحة العمالة غير المنتظمة تشمل أشهر مارس، وإبريل، ومايو، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ القرارات بشكل سريع نظرًا لتغيرات الأزمة يوميًا على مستوى العالم.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)
أسرة من 5 أفراد تنتصر على كورونا في أسوان (صور)

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