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أول تعليق من رب الأسرة المتعافية من الكورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:16 ص
الأسرة المتعافية
الأسرة المتعافية
هدى عبدالرازق
كشف محمد عبدالفتاح، رب الأسرة المتعافية من كورونا، عن تفاصيل إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا، موضحا أنه أصيب بالعدوى أثناء عمله في الخارج، وشعر بأعراض نزلة برد بعد عودته بأسبوعين.

وقال "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إنه تناول مضادات حيوية في بدايه مرضه، ولكن وضعه ساء وبدأ يشعر بضيق تنفس، فتوجه للمستشفى وأجرى التحليل وثبت إصابته، فنقل لمستشفى العزل بأسوان.

وأضاف رب الأسرة المتعافية من كورونا، أنه نقل العدوى لزوجته وأطفاله الثلاث وأعمارهم 9 و6 و3 سنوات، لافتا إلى أن اكتشاف الاصابة مبكرا خففت من الأعراض على زوجته وأولاده، مشيدا بالدور الذي يقوم به الفريق الطبي، لافتا إلى أنه كان يتناول جرعتين من الدواء يوميا عبارة عن 4 حبوب.
وأعرب عن سعادته بشفائه هو وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "رجعنا للحياة من تاني".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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