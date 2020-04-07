أول تعليق من رب الأسرة المتعافية من الكورونا

كشف محمد عبدالفتاح، رب الأسرة المتعافية من كورونا، عن تفاصيل إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا، موضحا أنه أصيب بالعدوى أثناء عمله في الخارج، وشعر بأعراض نزلة برد بعد عودته بأسبوعين.





وقال "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إنه تناول مضادات حيوية في بدايه مرضه، ولكن وضعه ساء وبدأ يشعر بضيق تنفس، فتوجه للمستشفى وأجرى التحليل وثبت إصابته، فنقل لمستشفى العزل بأسوان.





وأضاف رب الأسرة المتعافية من كورونا، أنه نقل العدوى لزوجته وأطفاله الثلاث وأعمارهم 9 و6 و3 سنوات، لافتا إلى أن اكتشاف الاصابة مبكرا خففت من الأعراض على زوجته وأولاده، مشيدا بالدور الذي يقوم به الفريق الطبي، لافتا إلى أنه كان يتناول جرعتين من الدواء يوميا عبارة عن 4 حبوب.