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"أصبت بقصور حاد بالشرايين".. خالد النبوي يكشف تفاصيل أزمته الصحية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تحدث الفنان خالد النبوي عن الأزمة القلبية التى تعرض لها في الفترة الأخيرة، قائلا إنه أصيب بقصور حاد في الشريان التاجى، وأجرى الطبيب الخاص به عملية فورًا.

وكشف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"،  تفاصيل مرضه قائلًا: "أنا حسيت فجأة بتعب وكنت في اجتماع وزوجتى اتصلت بالدكتور حسام، وروحت جرى على المستشفى وأول ما عملت رسم قلب الدكتور وشه اتخض وطلعنا على قسطرة والحمد لله كان القرار السليم". 

وتابع النبوي:"أنا مدين لكل الناس اللى اطمنت عليا والجمهور إللى صحيت على ردود فعله بكلمات مش كنت مصدقها أن الناس بتحبنى كده". 

وأضاف قائلا:"انا بشتغل عشان الناس وأتمنى أن هما ينبسطوا واتمنيت أن يشوفني زى ما شافوا أم كلثوم سعاد حسني وعبد الحليم حافظ ونجيب الريحاني وغيرهم". 

واستكمل "النبوي" حديثه كاشفًا عن الفنانين اللذين قاموا بزيارته خلال مرضه قائلًا: "كان أول ناس جت ليا المستشفى من أصدقائي الفنانين الإعلامي محمود سعد كان في لحظتها وصديقى محمد هاني وأحمد السقا كان جو العناية المركزة، وكثير من الفنانين اطمن عليا وهونوا عليا منهم أحمد عز، محمد هنيدى، كريم ، عبد العزيز، هاني سلامة، منى زكى،  نيللى كريم، هند صبرى وغيرهم ،وأنا عارف أن احنا صحاب بس مش كنت عارف أنهم بيحبوني كده ". 

واختتم حديثه قائلا إنه بعد خروجه من المستشفى مش كنت بنام خالص لمدة 3 أسابيع وأيام صعبة كتير كنت بعيشها، لحد ما الدكتور حازم رفاعى اللى عرفنى عليه الفنان الفنان محمد حماقي قالى عليه وكان الشفاء على يديه".


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