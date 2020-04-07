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دينا الشربيني تطرح الإعلان الرسمي لـ"لعبة النسيان" المرتقب عرضه في رمضان 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


طرحت الصفحة الرسمية للفنانة دينا الشربيني الإعلان الرسمي لمسلسلها "لعبة النسيان" المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل 2020، حصريًا على قناة MBC مصر.

وتظهر دينا في التريلر في دور رؤية المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك وتحاول أن تتذكر أحداث من حياتها وتسعى لاصلاح الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلم "البعض يذهب للماذون مرتين" وفيلم "يوم 13".


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