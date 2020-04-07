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أستاذ أنف وأذن يكشف خطورة كتم العطس.. قد يؤدي للنزيف (فيديو)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد جامع، أستاذ الأنف والأذن بجامعة طنطا، إن كتم العطسة قد يؤدي إلى أشياء خطيرة على الجهاز التنفسي العلوي، لافتًا إلى أن شدة ضغط الهواء الناتج من كتم العطسة، قد يؤدي إلى تمزق بعض الأوعية الرقيقة في الأنف ما يصيب الأنف بنزيف. 

وتابع "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن كتم العطسة قد يسبب نزيفًا في بياض العين أو تمزق في طبلة الأذن، وعلاج هذا الثقب يحتاج إلى عملية جراحية.

وولفت إلى أن كتم العطسة يؤدي إلى التهابات وانتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية، وقد تؤثر على المخ أو فتح جروح أي عملية في البطن، لافتَا إلى أن هناك فئة من الناس مصابين بحساسية الأنف المزمنة، ويعانون من العطس بصورة مستمرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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