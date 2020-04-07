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"الرئاسة": الشعب تحمل تبعات الإصلاح.. وعلينا تخفيف تبعات كورونا عليه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:19 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمنية فوزي
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة لديها جاهزية كبيرة في مواجهة الأزمة الراهنة، معلقًا: "ولولا تلك القرارات والجهود الكبيرة التي بذلت على مدار السنوات السابقة لما كنا قادرين الآن على مواجهة الأزمة".

ولفت "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، الاثنين، إلى أن تكلفة الأزمة تتجاوز المليارات.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "الشعب تحمل الكثير في تبعات الإصلاح الاقتصادي، واليوم علينا مسؤوليات تجاه فئات الشعب لتقليل تبعات أزمة كورونا المستجد، للخروج منها بأقل الأضرار"، مؤكدًا أن هدف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأساسي هو صحة الشعب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج ١٢ من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 259 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ259 متعافيًا.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 149 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الاثنين، هو 1322 حالة من ضمنهم 259 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.

وأكد مستشار وزيرة الصحة، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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