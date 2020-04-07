"المالية" تكشف عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل (فيديو)

كشف الدكتور محمد أبراهيم، المتحدث باسم وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل.





وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض عبر فضائية "الحياة" أنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد -في إشارة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد- وأيضا إقبال شهر رمضان، تم الاتفاق على تقديم مواعيد الصرف للعاملين من يوم 24 إلي يوم 19 أبريل.





وأشار إلى أن الوزارة قررت أن يكون الصرف تدريجيا حتى لا تكون هناك تكدسات أمام ماكينات الصرف، من خلال قيام أكثر من 18 وزارة وهيئة بالصرف يوم 19 أبريل، ثم بدء صرف 10 وزارات يوم 20 أبريل، ثم 16 هيئة يوم 21 أبريل، وأخيرا 9 وزارات وهيئات يوم 22.