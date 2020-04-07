ماذا قدم على معلول هذا الموسم مع الأهلي؟









يُعد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي أحد أبرز اللاعبين خلال السنوات الماضية، مع القلعة الحمراء، وأيضًا فى الكرة المصرية، بسبب تأثيره الكبير مع القلعة الحمراء، والمساهمة فى التتويج بالبطولات.





وساهم معلول فى صعود الأهلي هذا الموسم لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بعدما سجل هدفين فى مرمي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات دور ال 8 فى لقاء الذهاب ثم ساهم فى هدف فريقه الوحيد فى لقاء الإياب والذى انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وشارك على معلول هذا الموسم فى 12 مباراة ببطولة الدوري المصري سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6 أهداف.





وعلى مستوي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 شارك فى 7 مباريات سجل هدفين وصنع هدف.



