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محمد محيي يطرح أغنية جديدة بعنوان "فوضت أمري" (فيديو)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

طرح الفنان محمد محيي، أغنية جديدة له تحمل اسم "فوضت أمري" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "فوضت أمري، في اللي ضاع معاك من عمري، دوس علي قلبي عادي عادي واكتب عليه ماضي، دوس علي عيني عادي عادي واكدب علي الفاضي، اكدب وانا راضي".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "ايه الجمال ده أغنية جميلة جدًا وعظمة ربنا يحفظك يا نجم".

أغنية "فوضت أمري" من كلمات أشرف أمين، ألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي.

يذكر أن أخر الأعمال الغنائية للفنان محمد محي، من خلال طرحه أغنية "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشي ولاقت اعجاب الملايين وحققت نجاح كبيرا.


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