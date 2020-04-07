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ماذا قدم ماتياس دى ليخت هذا الموسم مع يوفنتوس؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:50 ص
دي ليخت
دي ليخت
محمد جمال


لفت ماتياس دى ليخت المدافع الهولندى الأنظار رفقة أياكس آمستردام الهولندي ببطولة دوري أبطال أوروبا، مما جعل الأندية الكبري تتنافس علي ضمه، وبالفعل نجح يوفنتوس فى ضم اللاعب ببداية الموسم الحالي.

وقدم صاحب ال 20 عام مستويات مميزة مع يوفنتوس منذ أنضمامه وقاد خط الدفاع، مما جعل إدارة اليوفي تسعي بقوة لإستمراره لسنوات القادمة ورفض أى عروض لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ماذا قدم ماتياس دى ليخت هذا الموسم؟

شارك دى ليخت هذا الموسم فى 27 مباراة وإستطاع تسجيل هدفين.

ببنما علي المستوي الدولي لعب دى ليخت مع منتخب هولندا 21 مباراة وسجل هدفين.

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