عبدالرحمن مجدي : لن أرحل عن الإسماعيلي إلا فى هذه الحالة









تحدث عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي حول مستقبله خلال الفترة القادمة.





وقال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه تلقى عدد كبير من المفاوضات في الآونة الأخيرة وخاصة بعد مشاركته في صفوف المنتخب الأولمبي وحصد البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو.





وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لن أرحل إلا عن طريق الإسماعيلي وبموافقتهم، ومتأكد أن النادي اذا تلقى عروض فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحتي"





وتابع مجدي متحدثا عن مشواره في الملاعب: "قضيت 12 سنة في نادي الترسانة من ضمنهم 3 سنوات مع الفريق الأول.. وكنت اللاعب الوحيد من الممتاز ب في منتخب الشباب مع الكابتن معتمد جمال"





وأشار: "علي ماهر مدرب جيد .. وعلاقتي به جيدة للغاية وعلي أبو جريشة أول من رشحني للانضمام إلي الاسماعيلي"



