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حوار - مسعد عوض يتحدث عن "ضغط" الأهلي وأزمته مع سموحة وتصريح "كاذب" مع كريم شحاتة
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:02 ص
احمد شاكر
"أنا أهلاوي مش زملكاوي" بهذه الكلمات بدأ مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي السابق كلماته.
وقال عوض: أنا أهلاوي وأشجع الإسماعيلي وكان حلم حياتي الانضمام للأحمر، وعندما صرحت بأنني زملكاوي كان بعد طغط كبير من كريم شحاتة مقدم البرنامج حتى أردد ذلك.
وعن رحيله عن الإسماعيلي قال: لم يلتزموا باتفاقهم معي لتجديد عقدي رغم أنتي انتظرت 3 ساعات في النادي، ورفضت قرار النادي ببيعي لأكبر عرض، وابلغتهم أنني سوف أرحل برغبتي.
وعن انضمامه لأسوان قال: اخترت الانضمام لأسوان من أجل المشاركة في المباريات، عانينا في بداية الدوري من قلة الخبرات.
وعن انضمامه لسموحة قال :تحدث معي فرج عامر أكثر من مرة حتى انتقلت بالفعل للفريق الساحلي"
وأردف: ابتعدت عن الصورة، لم أدخل القائمة نهائيا خلال الستة أشهر، "استراكا" كان يتعامل معي بشكل غريب، وكان دائما يتجاهلني ولا يصافحني عندما يراني"
وأفصح: خلال إحدى التجمعات طلب "استراكا" أن اتدرب مع الناشئين وبدون مبرر، وفي ذلك الوقت قررت عدم الاستمرار مع سموحة"
وعن فترة الأهلي قال :"لعبت مع الأهلي في فترة صعبة، فترة تغيير فريق بالكامل، وكان سني صغير".
وأردف: مركز حراسة المرمى حساس وكنت ألعب وسط اسماء كبيرة وكنت افتقد للخبرات وهذا الامر الذي قلص فرص ظهوري مع الأحمر".
وتابع: تعرضت للهجوم بشكل كبير، كيف اظهر بشكل قوي وانا بعيد عن المباريات، طارق سليمان ساندني هو وشريف اكرامي.