حوار - مسعد عوض يتحدث عن "ضغط" الأهلي وأزمته مع سموحة وتصريح "كاذب" مع كريم شحاتة

"أنا أهلاوي مش زملكاوي" بهذه الكلمات بدأ مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي السابق كلماته.





وقال عوض: أنا أهلاوي وأشجع الإسماعيلي وكان حلم حياتي الانضمام للأحمر، وعندما صرحت بأنني زملكاوي كان بعد طغط كبير من كريم شحاتة مقدم البرنامج حتى أردد ذلك.









وعن رحيله عن الإسماعيلي قال: لم يلتزموا باتفاقهم معي لتجديد عقدي رغم أنتي انتظرت 3 ساعات في النادي، ورفضت قرار النادي ببيعي لأكبر عرض، وابلغتهم أنني سوف أرحل برغبتي.









وعن انضمامه لأسوان قال: اخترت الانضمام لأسوان من أجل المشاركة في المباريات، عانينا في بداية الدوري من قلة الخبرات.









وعن انضمامه لسموحة قال :تحدث معي فرج عامر أكثر من مرة حتى انتقلت بالفعل للفريق الساحلي"





وأردف: ابتعدت عن الصورة، لم أدخل القائمة نهائيا خلال الستة أشهر، "استراكا" كان يتعامل معي بشكل غريب، وكان دائما يتجاهلني ولا يصافحني عندما يراني"





وأفصح: خلال إحدى التجمعات طلب "استراكا" أن اتدرب مع الناشئين وبدون مبرر، وفي ذلك الوقت قررت عدم الاستمرار مع سموحة"









وعن فترة الأهلي قال :"لعبت مع الأهلي في فترة صعبة، فترة تغيير فريق بالكامل، وكان سني صغير".





وأردف: مركز حراسة المرمى حساس وكنت ألعب وسط اسماء كبيرة وكنت افتقد للخبرات وهذا الامر الذي قلص فرص ظهوري مع الأحمر".





وتابع: تعرضت للهجوم بشكل كبير، كيف اظهر بشكل قوي وانا بعيد عن المباريات، طارق سليمان ساندني هو وشريف اكرامي.



























