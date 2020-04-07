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كريم فهمي يروج لمسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:43 ص
روان هيثم
نشر الفنان كريم فهمي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''، ظهر خلالها في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "ونحب تاني ليه" الذي من المقرر عرضه يوم 24 إبريل أولى أيام رمضان.
وكتب "فهمي" على هذه الصورة قائلا: "ونحب تاني ليه".
وعلق أحد المتابعين عليه قائلا:" أحلى مسلسل لا أجمل كريم في الدنيا، منتظرينك يا نجم".
يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" يشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.