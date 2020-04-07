كريم فهمي يروج لمسلسل "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" يشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.