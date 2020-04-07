وداعا يا صديقي.. هاني رمزي ينعى رجل الأعمال منصور الجمال بعد وفاته إثر مضاعفات "كورونا"













توفى رجل الأعمال منصور الجمال، زوج الفنانة ليلى علوي السابق، وشقيق رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إثر إصابته بفيروس كورونا.وعبر الفنان هاني رمزي عن شدة حزنه لرحيله، حيث نشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات العالمي "انستجرام"وعلق هاني قائلًا: "وداعًا صديقي منصور الجمال"، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من متابعيه ومن أبرز التعليقات: "ربنا يرحمه ويغفر له".كان رجل الأعمال منصور الجمال، تعرض لأزمة صحية شديدة، وتدهور حالته الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، داخل مستشفى 15 مايووتدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء تواجده في مستشفى العزل حول إصابته بفيروس كورونا المستجدوفي سياق آخر ، يستعد الفنان هاني رمزي لتصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل"، ومن المفترض أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة،والفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية ،وهو من تأليف سامح سر الختم، إخراج احمد البدري، ومن المرتقب الإعلان عن باقى الأبطال المشاركين فيه قريبًا.ويشهد فيلم"الباب يفوت جمل" عودة الفنان هاني رمزي للسينما بعد غياب عامين منذ تقديمه آخر أعماله فيلم "قسطي بيوجعني"، والفيلم من تأليف فادى أبو السعود،و إخراج إيهاب لمعي،بطولة مايا نصري،حسن حسني، مصطفى أبو سريع، ودارت أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يعانيه من مشاكل مع جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها وتدور بينهما قصة حب.