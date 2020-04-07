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عبد الرحمن مجدي يكشف عن موقف مع عمرو الجناينى ببطولة كأس إفريقيا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:19 ص
عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي
محمد جمال


كشف عبدالرحمن مجدي لاعب وسط النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي عن موقف جمعه برئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجناينى خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام. 

وقال عبدالرحمن مجدي،إن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة، منح مكافآت خاصة للاعبي المنتخب الأولمبي من جيبه الخاص بعد التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "وزير الشباب والرياضة لعب دورًا كبيرًا في تتويج المنتخب بالدعم والمساندة  وعزومة "الكبدة" تميمة الحظ قبل المباريات"

وأوضح: "عمرو الجنايني منح اللاعبين مكافات خاصة من جيبه .. ومصطفي محمد صاحب نصيب الأسد من المكافأة بسبب تألقه فالجنايني كان يمنحنا المكافأة بعد كل هدف"

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