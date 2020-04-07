عبد الرحمن مجدي يكشف عن رأيه فى إنضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي









كشف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي عن موقفه من إختيار نجم ليفربول الإنجليزي ومصر محمد صلاح، ضمن قائمة الفراعنة المشاركة باولمبياد طوكيو 2021.





وقال عبدالرحمن مجدي، إنه يتمنى انضمام محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للمنتخب الأوليمبي في طوكيو وإنه سيكون إضافة قوية.





وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح إضافة للمنتخب الأوليمبي في الاولمبياد .. وشوقي غريب لن يظلم الذين شاركو في التتويج باللقب الإفريقي"





وأوضح: "حسام البدري مدرب كبير وأرقامه وانجازاته مع الأهلي أكبر دليل التاريخ.. والنتائج السابقة أثبتا أن المدرب الوطني الأفضل للمنتخب المصري وأتمنى له التوفيق"





وأضاف: "محمد صلاح مثلي الأعلي وباهر المحمدي وعمار حمدي هما الأقرب لي".



