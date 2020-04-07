Advertisements

عبد الرحمن مجدي يكشف عن رأيه فى إنضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:26 ص
عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي
محمد جمال


كشف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي عن موقفه من إختيار نجم ليفربول الإنجليزي ومصر محمد صلاح، ضمن قائمة الفراعنة المشاركة باولمبياد طوكيو 2021. 

وقال عبدالرحمن مجدي، إنه يتمنى انضمام محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، للمنتخب الأوليمبي في طوكيو وإنه سيكون إضافة قوية.

وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح إضافة للمنتخب الأوليمبي في الاولمبياد .. وشوقي غريب لن يظلم الذين شاركو في التتويج باللقب الإفريقي"

وأوضح: "حسام البدري مدرب كبير وأرقامه وانجازاته مع الأهلي أكبر دليل التاريخ.. والنتائج السابقة أثبتا أن المدرب الوطني الأفضل للمنتخب المصري وأتمنى له التوفيق"

وأضاف: "محمد صلاح مثلي الأعلي وباهر المحمدي وعمار حمدي هما الأقرب لي".

وكشف: "طاهر محمد طاهر صاحب فكرة إرتداء قناع (لا كاسا) قبل نهائي إفريقيا ومصطفى محمد أفضل مهاجم مصري وباهر المحمدي أفضل مدافع وتريزيجيه أفضل محترف بعد صلاح"

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

منذ ساعتين و 51 دقيقة

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 11 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 14 ساعة

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الأمراض الصدرية بقصر العيني: كورونا يموت عند هذه الدرجة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن طرق انتقال كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

11:47 م

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

09:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر