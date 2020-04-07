Advertisements

بوسي تنعي رجل الأعمال منصور الجمال بعد وفاته بفيروس "كورونا"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

نشرت الفنانة بوسي، صورة لرجل الأعمال الراحل منصور الجمال ناعية له، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 
 
وكتبت قائلة: "البقاء لله" فيما علق أحد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمه يارب ويتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

وفي سياق أخر تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، الزوج الأسبق للفنانة ليلى علوي، الى أزمة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد شعوره بأعراض الأنفلونزا.

يذكر أن آخر أعمال بوسي، مسلسل "الديفا"، الذي عرض عبر منصة "شاهد.نت" الإلكترونية، وتدور أحداث هذا المسلسل حول السوشيال ميديا.

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ حوالي 13 ساعة

نصيحة من الصحة العالمية إلى المصريين للنجاة من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار.. الداخلية توقع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان

منذ حوالي 16 ساعة

بعد التأكد من توقيعه لـ الأهلي.. الزمالك ينسحب من صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأمراض الصدرية بقصر العيني: كورونا يموت عند هذه الدرجة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. عماد متعب يقتحم جهاز فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

توصل لها فريق بحثي.. بشرى سارة من جامعة القاهرة بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على بداية علاقة ليلى علوي بزوجها السابق منصور الجمال وماذا قال عنها بعد طلاقهما

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من لميس الحديدي بشأن إمكانية تمديد حظر التجوال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كهربا ينشر صورته مع حارس الزمالك بالقميص الأبيض

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:10 م

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

12:13 ص

عاجل.. وفاة منصور الجمال طليق ليلى علوي بسبب كورونا

08:30 م

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

02:55 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بشأن مصير الدوري

01:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر