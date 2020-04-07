بوسي تنعي رجل الأعمال منصور الجمال بعد وفاته بفيروس "كورونا"





وكتبت قائلة: "البقاء لله" فيما علق أحد المتابعين عليها قائلا: الله يرحمه يارب ويتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.



وفي سياق أخر تعرض رجل الأعمال منصور الجمال، الزوج الأسبق للفنانة ليلى علوي، الى أزمة صحية شديدة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد بعد شعوره بأعراض الأنفلونزا.



يذكر أن آخر أعمال بوسي، مسلسل "الديفا"، الذي عرض عبر منصة "شاهد.نت" الإلكترونية، وتدور أحداث هذا المسلسل حول السوشيال ميديا.

نشرت الفنانة بوسي، صورة لرجل الأعمال الراحل منصور الجمال ناعية له، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".