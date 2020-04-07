بعد بايرن ميونخ .. الأندية التي عادت إلى التدريبات على الرغم من تفشي فيروس كورونا





أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن كرة القدم الألمانية شهدت تطورات غير متوقعة وذلك بعد أن بدأت العديد من الأندية في العودة إلى التدريبات بشكل تدريجي على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الكروي.

وأوضحت وسائل الإعلام أن الوضع لا يختلف في ألمانيا عن الدول الأوروبية الأخرى، حيث تحتل المركز الرابع عالمياً في قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا، حيث تخطت عدد الحالات 100 ألف إصابة بعد كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا.

وأكدت وسائل الإعلام أن الاتحاد الألماني لم يصدر أي قرار بشأن عودة منافسات الدوري الألماني بينما قررت الأندية العودة تدريجياً إلى التدريبات من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين بدلاً من التدريبات المنزلية.

وكشفت وسائل الإعلام أن شالكه قرر توسيع خطته التدريبية، حيث يتدرب في مجموعات تضم حتى 7 لاعبين وذلك بعد الحصول على موافقات رسمية. كما اتخذ الفريق الألماني احتياطات مشددة، حيث يتعين على كل لاعب تغيير ملابسه بمفرده في إحدى الحجرات الخاصة التي يتم تنظفيها بشكل دوري. ونظراً للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا كانت التدريبات تقام في مجموعات مكونة من لاعبين اثنين فقط في كل مجموعة.

وعلى نفس الجانب، عاد بايرن ميونخ إلى التدريبات بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ولكن في مجموعات صغيرة تضم 4 أو 5 لاعبين. وكان الأسبوع الماضي شهد أيضاً عودة عدة فرق من دوري الدرجة الأولى الألماني على الرغم من أنه تم تعليق المنافسات حتى 30 من مارس الماضي كما يمكن أن يتم مد فترة التوقف وفقاً لمدى تفشي فيروس كورونا المستجد في ألمانيا والإجراءات المتوقعة لمكافحته. ولا تعبر القيود في ألمانيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد بنفس صرامة دول أخرى في أوروبا، حيث يتم السماح بتدرب فرق كرة قدم في مجموعات صغيرة مع اتباع بعض قواعد الأمان.

وكانت كرة القدم الصينية عادت إلى الحياة في الأسبوع الماضي على الرغم من أنه لا تزال هناك علامات استفهام بشأن الموعد المنتظر لانطلاق الدوري الممتاز الذي تأجل بسبب فيروس كورونا.

وبدأت الأندية الصينية العودة إلى المران بعد شهرين من الموعد الذي كان سيشهد بداية موسم 2020 في 22 من الشهر الماضي لكن لا تزال هناك حاجة لبعض الوقت قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال يو هاي نجم دفاع شنجهاي سيبج في تصريحات لفضائية شنجهاي التلفزيونية بعد أول مران لناديه:"تدربنا بشكل بسيط وانصب تركيزنا على القوة والتأقلم مع الأجواء. هذا أول يوم نعود فيه إلى التدريبات وستزداد القوة بشكل تدريجي بكل تأكيد. نحن لاعبون محترفون، ويجب أن يكون بوسعنا التغلب على أي صعوبات تواجهنا، أثق أنه بمجهود الجميع في النادي، سيكون بوسعنا أن نتحد معا ونجتاز هذه الفترة الصعبة".

كما عادت كل أندية الدوري الصيني البالغ عددها 16 إلى البلاد، بينما انتقل منتخب الصين الذي كان يقيم معسكرا في الإمارات لخوض تصفيات كأس العالم التي تأجلت إلى جزيرة هاينان بجنوب الصين.