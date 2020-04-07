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خالد النبوي يكشف كواليس جديدة من "ممالك النار"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

قال الفنان خالد النبوي، إن شخصية السلطان طومان باي التي جسدها في مسلسل "ممالك النار" أخذت منه مجهودًا وتدريبات طويلة حتى يكون جاهزًا لتقديم الشخصية.

وأضاف خالد النبوي، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، أنه كان يجب قبل تصوير مسلسل طومان باي، أن يكون جسمة ايضًا جاهزًا لذلك كان يقوم بالتدريبات الكثيفه مثل الخيال والسباحة وأيضًا على السلاح، وذلك كان مهرقًا بالنسبة له.

وأضاف النبوي، أنه عندم كان يترك أستديو تصوير والتدريب ويعود إلى الفندق، كان يقوم ايضًا بتمرينات خاصة به لكي يسطيع تقديم شخصية طومان باي، كما يجب.


يشار إلي أن مسلسل" ممالك النار" حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، حيث شارك به العديد من النجوم بالوطن العربي وكان من نوعية المسلسلات الطويلة.


يذكر أن مسلسل "ممالك النار" يدور حول قصة آخر سلاطين المماليك "طومان باى"، ويناقش موضوع الصراع العثماني المملوكي، وأثره في تغيير منطقة الشرق الأوسط، من خلال توثيق الحِقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بداية القرن السادس عشر.

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